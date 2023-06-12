РФ атакувала авіабомбами Оріхів під Запоріжжям: є загиблий та поранений
В результаті атаки по прифронтовому Оріхову у Запорізькій області у понеділок, 12 червня, одна людина загинула, а ще одна дістала поранення.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Він повідомив, що російські окупанти атакували населений пункт трьома керованими авіабомбами. Вони влучили по території міста – зруйновано приватні будинки та комунікації.
Малашко уточнив, що від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови.
Джерело: Юрій Малашко
Фото: Юрій Малашко
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова