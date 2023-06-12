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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ атакувала авіабомбами Оріхів під Запоріжжям: є загиблий та поранений

Оріхів

В результаті атаки по прифронтовому Оріхову у Запорізькій області у понеділок, 12 червня, одна людина загинула, а ще одна дістала поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він повідомив, що російські окупанти атакували населений пункт трьома керованими авіабомбами. Вони влучили по території міста – зруйновано приватні будинки та комунікації.

РФ атакувала авіабомбами Оріхів під Запоріжжям: є загиблий та поранений

Скриншот: Deepstatemap

Малашко уточнив, що від отриманих травм загинув 48-річний чоловік. 32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови.

Джерело: Юрій Малашко

Фото: Юрій Малашко

Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
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