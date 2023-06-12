Освобождение трех населенных пунктов в Донецкой области и обмен пленными: 474-й день войны

12 июня, 1:01

Украина получит F-16, но пока обучение пилотов не происходит — Игнат

Украина получит от партнеров многофункциональные легкие истребители F-16, однако сейчас остается открытым вопросом, когда же это произойдет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, пока не происходят учения пилотов на этих самолетах.