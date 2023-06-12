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Юлия Захарченко, редактор ленты

Освобождение трех населенных пунктов в Донецкой области и обмен пленными: 474-й день войны

Ключевые события
01:01
Украина получит F-16, но пока обучение пилотов не происходит — Игнат
00:35
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы
00:20
На оккупированной части Херсонской области эвакуировали 112 человек — ОВА
00:18
Президент Чехии встретился с украинкой, над которой издевались одноклассники
00:02
СБУ обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными
Освобождение трех населенных пунктов в Донецкой области и обмен пленными: 474-й день войны
12 июня, 1:01

Украина получит F-16, но пока обучение пилотов не происходит — Игнат

Украина получит от партнеров многофункциональные легкие истребители F-16, однако сейчас остается открытым вопросом, когда же это произойдет.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, пока не происходят учения пилотов на этих самолетах.

12 июня, 0:35

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов.

Партизаны из движения Атеш утверждают, что удар по российским оккупантам был очень сильным. Однако пока не уточняется, какой была главная цель для атаки.

Война в Украине — день 474 — новости Украины во время войны онлайн

12 июня, 0:20

На оккупированной части Херсонской области эвакуировали 112 человек — ОВА

С затопленных территорий на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области удалось эвакуировать 112 человек. Среди них — 54 женщины и семеро детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, средний уровень воды упал до отметки 3,93 м. Площадь подтопления уменьшилась почти вдвое и сейчас составляет 77 кв. км.

Подтопленными остаются 46 населенных пунктов, среди них на правом берегу — 32, а на левом — 14. На деоккупированной территории остаются подтопленными почти 3,8 тыс. домов.

12 июня, 0:18

Президент Чехии встретился с украинкой, над которой издевались одноклассники

С украинской школьницей Полиной, которой во время школьной экскурсии в Чехии одноклассник плюнул в лицо, пообщался президент страны Петр Павел.

Известно, что девочка из-за войны уехала из Коростеня Житомирской области и сейчас учится в одной из чешских школ.

Павел заявил, что в целом осуждает возможные издевательства, унижения и насилия в школах, но в случае с ребенком, который был вынужден покинуть свою страну из-за войны, он считает их особенно позорными.

12 июня, 0:02

СБУ обнародовала эксклюзивное видео с обмена пленными

Украина освободила из российского плена еще 95 человек. В списке — воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них — 93 рядовых и сержантов, двое офицеров.

В Службе безопасности Украины показали уникальное и чувственное видео с нашими освобожденными защитниками. Некоторые из них падали на землю и не могли поверить, что теперь они дома.

Война в Украине
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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