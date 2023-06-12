ВСУ успешно продвигаются в Донецком и Запорожском направлениях — ISW
Силы обороны Украины добились визуально подтвержденных успехов в западной части Донецкой области и западной части Запорожской области. А российские источники пытались преуменьшить успехи ВСУ.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.
Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 300-1500 метров на юге. Также ряд украинских и российских источников сообщил, что ВСУ добились успехов к югу от Великой Новоселки между 10 и 11 июня, включая освобождение Макаровки, Нескучного, Благодатного, Сторожевого и Новодаровки.
Но ряд других российских источников сообщил, что бои продолжаются в “серой зоне” или в спорных районах, или что украинские силы действуют в районах, которые российские силы не полностью заняли до украинских контратак на юге Украины.
Аналитики отмечают, что россияне называют продвижение ВСУ через российские линии обороны захватом “серых зон”, чтобы преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинских сил.
Анна Маляр также заявила, что российское командование перебрасывает свои наиболее боеспособные подразделения с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское.
По словам Маляр, российские войска, вероятно, взорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы сократить свои оборонительные рубежи в Херсонской области перед началом украинского контрнаступления.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова