Летят ракеты и дроны: в Харьковской области раздаются взрывы
Прогремели взрывы в Харьковской области после объявления сигнала воздушной тревоги. Сообщается, что продолжается ракетная и дроновая угроза.
Уточняется, что в Харьковской области сейчас работают силы противовоздушной обороны.
По данным мониторинговых пабликов, были осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления. В то же время местные жители сообщают, что слышали звуки беспилотников.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова