Летят ракеты и дроны: в Харьковской области раздаются взрывы

Прогремели взрывы в Харьковской области после объявления сигнала воздушной тревоги. Сообщается, что продолжается ракетная и дроновая угроза.

Уточняется, что в Харьковской области сейчас работают силы противовоздушной обороны.

По данным мониторинговых пабликов, были осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления. В то же время местные жители сообщают, что слышали звуки беспилотников.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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