Летять ракети та дрони: на Харківщині лунають вибухи

Прогриміли вибухи у Харківській області після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повідомляється, що триває ракетна та дронова загроза.

Уточнюється, що у Харківській області зараз працюють сили протиповітряної оборони.

За даними моніторингових пабліків, було здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Водночас місцеві жителі повідомляють, що чули звуки безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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