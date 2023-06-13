Летять ракети та дрони: на Харківщині лунають вибухи
Прогриміли вибухи у Харківській області після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повідомляється, що триває ракетна та дронова загроза.
Уточнюється, що у Харківській області зараз працюють сили протиповітряної оборони.
За даними моніторингових пабліків, було здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Водночас місцеві жителі повідомляють, що чули звуки безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова