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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Летять ракети та дрони: на Харківщині лунають вибухи

Х-555
Фото: Факти ICTV

Прогриміли вибухи у Харківській області після оголошення сигналу повітряної тривоги. Повідомляється, що триває ракетна та дронова загроза.

Уточнюється, що у Харківській області зараз працюють сили протиповітряної оборони.

За даними моніторингових пабліків, було здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку. Водночас місцеві жителі повідомляють, що чули звуки безпілотників.

Вибухи в Харківській області 13 червня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Ракета, Харків, Харківська область
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

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