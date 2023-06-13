Оккупанты обстреливают Херсон и село Кизомыс
Российские оккупанты начали обстрел города Херсон.
Об этом сообщил Александр Прокудин, председатель Херсонской ОГА.
Он призвал жителей города немедленно спуститься в укрытие.
Херсонская областная военная администрация сообщила, что российская армия обстреляла жилые дома в Кизомысе. Это село в Белозерской поселковой общине.
Обстрелами повреждены по меньшей мере четыре дома. Без пострадавших.
Также в местных пабликах пишут о взрывах в поселке Белозерка. Предварительно, есть прилеты.
Глава МВД Игорь Клименко ранее заявил, что в Херсоне хотят продлить комендантский час. Это необходимо для оперативной ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова