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Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты обстреливают Херсон и село Кизомыс

Оккупанты обстреливают Херсон и село Кизомыс
Фото: МВД

Российские оккупанты начали обстрел города Херсон.

Об этом сообщил Александр Прокудин, председатель Херсонской ОГА.

Он призвал жителей города немедленно спуститься в укрытие.

Херсонская областная военная администрация сообщила, что российская армия обстреляла жилые дома в Кизомысе. Это село в Белозерской поселковой общине.

Обстрелами повреждены по меньшей мере четыре дома. Без пострадавших.

Также в местных пабликах пишут о взрывах в поселке Белозерка. Предварительно, есть прилеты.

Взрывы в Херсоне 13 июня 2023 года — что известно о взрывах в Херсоне

Глава МВД Игорь Клименко ранее заявил, что в Херсоне хотят продлить комендантский час. Это необходимо для оперативной ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

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Война в Украине, Новости Херсона, Херсон
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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