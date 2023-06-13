Оккупанты обстреливают Херсон и село Кизомыс

Российские оккупанты начали обстрел города Херсон.

Об этом сообщил Александр Прокудин, председатель Херсонской ОГА.

Он призвал жителей города немедленно спуститься в укрытие.

Херсонская областная военная администрация сообщила, что российская армия обстреляла жилые дома в Кизомысе. Это село в Белозерской поселковой общине.

Обстрелами повреждены по меньшей мере четыре дома. Без пострадавших.

Также в местных пабликах пишут о взрывах в поселке Белозерка. Предварительно, есть прилеты.

Глава МВД Игорь Клименко ранее заявил, что в Херсоне хотят продлить комендантский час. Это необходимо для оперативной ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

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