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В Херсоне хотят продлить комендантский час

В Херсоне хотят продлить комендантский час
Фото: МВД

В Министерстве внутренних дел намерены инициировать продление комендантского часа в Херсоне, чтобы иметь возможность оперативно ликвидировать все дальнейшие последствия подрыва ГЭС.

Об этом сообщил глава МВД, руководитель работ по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко.

— Уровень воды падает стремительно. Появляются крыши автомобилей, деревья, металлические конструкции, мусор. Есть задача это все быстро убрать. В город направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также специальную технику, — говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил, что на сегодняшний день не зафиксировано вспышек инфекционных заболеваний.

— Централизованная вода соответствует нормам. Ежедневно проводят отбор почти 150 проб воды — питьевой и речной, — сказал он.

В то же время жителям пострадавших общин не советуют использовать воду из колодцев, необходимо проводить обеззараживание питьевой воды. Также строго запрещено купание в водоемах.

С марта 2023 года комендантский час в Херсоне длился с 20:00 до 06:00.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, из-за чего десятки населенных пунктов оказались в зоне затопления. Кроме того, этот теракт РФ создал угрозы для безопасности ЗАЭС.

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Источник: МВД
Война в Украине, Херсон, Херсонская область
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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