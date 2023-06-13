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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти обстрілюють Херсон та село Кізомис

Окупанти обстрілюють Херсон та село Кізомис
Фото: МВС

Російські окупанти почали обстріл міста Херсон.

Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

Він закликав жителів міста негайно спуститися в укриття.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що російська армія обстріляла житлові будинки у Кізомисі. Це село у Білозерській селищній громаді.

Обстрілами пошкоджено щонайменше чотири оселі. Без постраждалих.

Також у місцевих пабліках пишуть про вибухи у селищі Білозерка. Попередньо, є прильоти.

Вибухи у Херсоні 13 червня 2023 року – що відомо про вибухи у Херсоні

Глава МВС Ігор Клименко раніше заявив, що в Херсоні хочуть продовжити комендантську годину. Це необхідно для оперативної ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

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Херсон

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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