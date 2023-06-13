Окупанти обстрілюють Херсон та село Кізомис

Російські окупанти почали обстріл міста Херсон.

Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

Він закликав жителів міста негайно спуститися в укриття.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що російська армія обстріляла житлові будинки у Кізомисі. Це село у Білозерській селищній громаді.

Обстрілами пошкоджено щонайменше чотири оселі. Без постраждалих.

Також у місцевих пабліках пишуть про вибухи у селищі Білозерка. Попередньо, є прильоти.

Глава МВС Ігор Клименко раніше заявив, що в Херсоні хочуть продовжити комендантську годину. Це необхідно для оперативної ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

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