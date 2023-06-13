Окупанти обстрілюють Херсон та село Кізомис
Російські окупанти почали обстріл міста Херсон.
Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.
Він закликав жителів міста негайно спуститися в укриття.
Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що російська армія обстріляла житлові будинки у Кізомисі. Це село у Білозерській селищній громаді.
Обстрілами пошкоджено щонайменше чотири оселі. Без постраждалих.
Також у місцевих пабліках пишуть про вибухи у селищі Білозерка. Попередньо, є прильоти.
Глава МВС Ігор Клименко раніше заявив, що в Херсоні хочуть продовжити комендантську годину. Це необхідно для оперативної ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова