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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога

Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога

Прогремели взрывы в Тернопольской области. Перед этим был объявлен сигнал воздушной тревоги по всей Украине.

Мониторинговые паблики сообщали, что в сторону Тернополя и области летели крылатые ракеты через Хмельницкую область.

Взрывы в Тернопольской области 13 июня 2023 — что известно о взрывах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Новини Тернополя, Тернопіль, Тернопільщина
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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