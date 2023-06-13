Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога

Прогремели взрывы в Тернопольской области. Перед этим был объявлен сигнал воздушной тревоги по всей Украине.

Мониторинговые паблики сообщали, что в сторону Тернополя и области летели крылатые ракеты через Хмельницкую область.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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