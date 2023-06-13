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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога

Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога

Прогриміли вибухи у Тернопільській області. Перед цим було оголошено сигнал повітряної тривоги по всій Україні.

Моніторингові пабліки повідомляли, що в сторону Тернополя та області летіли крилаті ракети через Хмельницьку область.

Вибухи в Тернопільській області 13 червня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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карта повітряних тривог онлайн

Війна в Україні, Вибух, Новини Тернополя, Тернопіль, Тернопільщина
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50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
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