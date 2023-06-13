Вибухи на Тернопільщині: триває масштабна повітряна тривога

Прогриміли вибухи у Тернопільській області. Перед цим було оголошено сигнал повітряної тривоги по всій Україні.

Моніторингові пабліки повідомляли, що в сторону Тернополя та області летіли крилаті ракети через Хмельницьку область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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