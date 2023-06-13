Взрывы прогремели в Кропивницком

Прогремели взрывы в Кропивницком во время воздушной тревоги в Кировоградской области.

По данным мониторинговых пабликов, в Украине сейчас объявлена тревога из-за угрозы от крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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