Взрывы прогремели в Кропивницком
Прогремели взрывы в Кропивницком во время воздушной тревоги в Кировоградской области.
По данным мониторинговых пабликов, в Украине сейчас объявлена тревога из-за угрозы от крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова