Вибухи пролунали у Кропивницькому
Прогриміли вибухи у Кропивницькому під час повітряної тривоги у Кіровоградській області.
За даними моніторингових пабліків, в Україні зараз оголошено тривогу через загрозу від крилатих ракет і ударних дронів-камікадзе.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова