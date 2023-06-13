Вибухи пролунали у Кропивницькому

Прогриміли вибухи у Кропивницькому під час повітряної тривоги у Кіровоградській області.

За даними моніторингових пабліків, в Україні зараз оголошено тривогу через загрозу від крилатих ракет і ударних дронів-камікадзе.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.