Запропонував допомогти та познайомити з містом: в Ізраїлі чоловік зґвалтував українку
Мешканця ізраїльського портового міста Ашдод затримали за підозрою у зґвалтуванні українки, яка щойно приїхала до країни.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
19-річна українка звернулася до поліції близько двох тижнів тому та проінформувала, що зазнала сексуального насильства з боку 29-річного чоловіка, з яким познайомилася через спільного знайомого.
Він запропонував їй допомогти та познайомити з містом. Коли дівчина залишилась з новим знайомим сам на сам, він зґвалтував її. Злочин стався у неї вдома.
У вівторок, 13 червня, його було затримано і взято під варту до 15 червня. Очікується, що йому буде висунуто обвинувальний акт.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова