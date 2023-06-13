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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Запропонував допомогти та познайомити з містом: в Ізраїлі чоловік зґвалтував українку

Запропонував допомогти та познайомити з містом: в Ізраїлі чоловік зґвалтував українку
Фото: Depositphotos

Мешканця ізраїльського портового міста Ашдод затримали за підозрою у зґвалтуванні українки, яка щойно приїхала до країни.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

19-річна українка звернулася до поліції близько двох тижнів тому та проінформувала, що зазнала сексуального насильства з боку 29-річного чоловіка, з яким познайомилася через спільного знайомого.

Він запропонував їй допомогти та познайомити з містом. Коли дівчина залишилась з новим знайомим сам на сам, він зґвалтував її. Злочин стався у неї вдома.

У вівторок, 13 червня, його було затримано і взято під варту до 15 червня. Очікується, що йому буде висунуто обвинувальний акт.

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Ізраїль, життя за кордоном, Зґвалтування, Українці
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Оксана Михайлова
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