РФ атаковала Одессу четырьмя Калибрами: три человека погибли, есть раненые
Ночью 14 июня российские войска выпустили по Одессе с корабля в Черном море четыре ракеты типа Калибр.
Три ракеты украинским защитникам удалось сбить, четвертая попала в складское помещение одной из торговых сетей.
Обновлено в 09:00. В настоящее время поисково-спасательная операция в Одессе завершена, сообщают в МВД Украины.
Известно, что вражеская атака унесла жизни трех человек. Еще 13 получили ранения.
Во время воздушного боя в результате взрывной волны подверглись разрушениям бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, церковь, заведения питания и магазины в центре города.
Ранения получили двое охранников и четверо жителей дома.
Кроме того, из-за попадания ракеты в складское помещение одной из торговых сетей погибли трое работников и еще семь получили ранения.
Российский Калибр разрушил склад на площади 1 тыс. кв. м.
Пожар, охвативший 400 кв. м, уже ликвидировали спасатели.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг
Фото: ОК ЮГ
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