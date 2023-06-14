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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ атаковала Одессу четырьмя Калибрами: три человека погибли, есть раненые

Удар по Одесі 14 червня 2023

Ночью 14 июня российские войска выпустили по Одессе с корабля в Черном море четыре ракеты типа Калибр.

Три ракеты украинским защитникам удалось сбить, четвертая попала в складское помещение одной из торговых сетей.

Обновлено в 09:00. В настоящее время поисково-спасательная операция в Одессе завершена, сообщают в МВД Украины.

Известно, что вражеская атака унесла жизни трех человек. Еще 13 получили ранения.

Во время воздушного боя в результате взрывной волны подверглись разрушениям бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, церковь, заведения питания и магазины в центре города.

Ранения получили двое охранников и четверо жителей дома.

Кроме того, из-за попадания ракеты в складское помещение одной из торговых сетей погибли трое работников и еще семь получили ранения.

Российский Калибр разрушил склад на площади 1 тыс. кв. м.

Пожар, охвативший 400 кв. м, уже ликвидировали спасатели.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 476-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: ОК ЮГ

Новости Одессы, Одесса
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