РФ атакувала Одесу чотирма Калібрами: троє людей загинули, є поранені
Уночі 14 червня російські війська випустили по Одесі з корабля в Чорному морі чотири ракети типу Калібр.
Три ракети українським захисникам вдалось збити, четверта влучила в складське приміщення однієї з торговельних мереж.
Оновлено о 09:00. На цю годину пошуково-рятувальна операція в Одесі завершена, повідомляють у МВС України.
Відомо, що ворожа атака забрала життя трьох людей. Ще 13 дістали поранень.
Під час повітряного бою внаслідок вибухової хвилі зазнали пошкоджень бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, церква, заклади харчування та крамниці в середмісті.
Поранення дістали двоє охоронців та четверо жителів будинку.
Крім того, через влучання ракети в складське приміщення однієї з торговельних мереж загинули троє працівників та ще семеро дістали поранень.
Російський Калібр зруйнував склад на площі 1 тис. кв. м.
Пожежу, що охопила 400 кв. м, уже ліквідували рятувальники.
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Джерело: ОК Південь
Фото: ОК Південь
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