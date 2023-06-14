РФ атакувала Одесу чотирма Калібрами: троє людей загинули, є поранені

Уночі 14 червня російські війська випустили по Одесі з корабля в Чорному морі чотири ракети типу Калібр.

Три ракети українським захисникам вдалось збити, четверта влучила в складське приміщення однієї з торговельних мереж.

Оновлено о 09:00. На цю годину пошуково-рятувальна операція в Одесі завершена, повідомляють у МВС України.

Відомо, що ворожа атака забрала життя трьох людей. Ще 13 дістали поранень.

Під час повітряного бою внаслідок вибухової хвилі зазнали пошкоджень бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, церква, заклади харчування та крамниці в середмісті.

Поранення дістали двоє охоронців та четверо жителів будинку.

Крім того, через влучання ракети в складське приміщення однієї з торговельних мереж загинули троє працівників та ще семеро дістали поранень.

Російський Калібр зруйнував склад на площі 1 тис. кв. м.

Пожежу, що охопила 400 кв. м, уже ліквідували рятувальники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь

Фото: ОК Південь

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