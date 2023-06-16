Обстрел Калибрами и Кинжалами: Воздушные силы сбили 12 ракет и два БпЛА

16 июня во время массированного обстрела украинские военные уничтожили 12 ракет и два беспилотника.

По предварительным данным от Воздушных сил Украины, было ликвидировано:

шесть аэробаллистических ракет Кинжал;

шесть крылатых ракет Калибр;

два разведывательных беспилотника.

Напомним, что сначала около 10:50 16 июня на Север из Черного моря направились Калибры, а уже в половине двенадцатого в Воздушных силах сообщили об обстреле Киева и области баллистическими ракетами.

К слову, сегодня в Киеве, кроме президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса, с визитом находятся президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, МИД Уганды.

К слову, о высокой ракетной угрозе еще утром 16 июня предупреждала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Наталья Гуменюк в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини отмечала, что, несмотря на уменьшение вдвое количества ракетоносителей в Черном море, на боевом дежурстве с самого утра находился надводный ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

Источник: Воздушные силы Украины

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