Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Взрывы в Тернопольской области: продолжается масштабная воздушная тревога
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Обстрел Калибрами и Кинжалами: Воздушные силы сбили 12 ракет и два БпЛА

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

16 июня во время массированного обстрела украинские военные уничтожили 12 ракет и два беспилотника.

По предварительным данным от Воздушных сил Украины, было ликвидировано:

  • шесть аэробаллистических ракет Кинжал;
  • шесть крылатых ракет Калибр;
  • два разведывательных беспилотника.

Напомним, что сначала около 10:50 16 июня на Север из Черного моря направились Калибры, а уже в половине двенадцатого в Воздушных силах сообщили об обстреле Киева и области баллистическими ракетами.

К слову, сегодня в Киеве, кроме президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса, с визитом находятся президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, МИД Уганды.

К слову, о высокой ракетной угрозе еще утром 16 июня предупреждала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Наталья Гуменюк в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини отмечала, что, несмотря на уменьшение вдвое количества ракетоносителей в Черном море, на боевом дежурстве с самого утра находился надводный ракетоноситель, снаряженный восемью Калибрами.

Источник: Воздушные силы Украины

Война в Украине, Повітряні сили України, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина может получить от НАТО устаревшие F-16, обслуживание будет дорогим — Bloomberg
F-16
На Херсонщине оккупанты возвращаются на позиции, которые покинули после подрыва Каховской ГЭС
Обстрел Калибрами и Кинжалами: Воздушные силы сбили 12 ракет и два БпЛА
Ракетная атака на Киев является посланием Африке, что РФ хочет войны, а не мира – Кулеба
Дмитро Кулеба
Закон о нацменьшинствах: Стефанишина объяснила, какой будет реакция Украины на выводы Венецианской комиссии
Ольга Стефанішина
В Киевской области после обстрела повреждены частные дома, есть пострадавшие — Небытов
Обстрел Калибрами и Кинжалами: Воздушные силы сбили 12 ракет и два БпЛА
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Обстрел Калибрами и Кинжалами: Воздушные силы сбили 12 ракет и два БпЛА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Обстрел Калибрами и Кинжалами: Воздушные силы сбили 12 ракет и два БпЛА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)
Обстрел Калибрами и Кинжалами: Воздушные силы сбили 12 ракет и два БпЛА
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (16.06.2023)
Обстрел Калибрами и Кинжалами: Воздушные силы сбили 12 ракет и два БпЛА
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь