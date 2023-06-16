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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ракетоносителей в Черном море стало вдвое меньше, но угроза высокая – Гуменюк

Запуск ракет типу Калібр із моря

Число ракетоносителей в Черном море к утру 16 июня уменьшилось вдвое.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, если вечером в Черном море было два ракетоносителя, то сейчас на боевом дежурстве находится только один надводный.

– Но это все равно восемь готовых к применению ракет типа Калибр. Кроме того, что любому другому ракетоносителю, чтобы присоединиться, достаточно два-три часа.

Это свидетельствует о том, что уровень ракетной угрозы все же высок, – отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Всего корабельная группировка РФ в Черном море в данный момент насчитывает семь кораблей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 478-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Минобороны России

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