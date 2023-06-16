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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Обстріл Калібрами та Кинджалами: Повітряні сили збили 12 ракет та два БпЛА

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

16 червня під час масованого обстрілу українські військові знищили 12 ракет та два безпілотники.

За попередніми даними від Повітряних сил України, було ліквідовано:

  • шість аеробалістичних ракет Кинджал;
  • шість крилатих ракет Калібр;
  • два розвідувальних безпілотники.

Нагадаємо, що спершу близько 10:50 16 червня на Північ із Чорного моря попрямували Калібри, а вже о пів на дванадцяту в Повітряних силах повідомили про обстріл Києва та області балістичними ракетами.

До слова, сьогодні в Києві, окрім президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса, з візитом перебувають президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів (президент яких очолює Африканський Союз), прем’єр-міністр Єгипту, МЗС Уганди.

До слова, про високу ракетну загрозу ще вранці 16 червня попереджала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Наталія Гуменюк у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголошувала, що, попри зменшення вдвічі кількості ракетоносіїв у Чорному морі, на бойовому чергуванні з самого ранку перебував надводний ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.

Джерело: Повітряні сили України

Війна в Україні, Повітряні сили України, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Чорне море
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