Обстріл Калібрами та Кинджалами: Повітряні сили збили 12 ракет та два БпЛА
16 червня під час масованого обстрілу українські військові знищили 12 ракет та два безпілотники.
За попередніми даними від Повітряних сил України, було ліквідовано:
- шість аеробалістичних ракет Кинджал;
- шість крилатих ракет Калібр;
- два розвідувальних безпілотники.
Нагадаємо, що спершу близько 10:50 16 червня на Північ із Чорного моря попрямували Калібри, а вже о пів на дванадцяту в Повітряних силах повідомили про обстріл Києва та області балістичними ракетами.
До слова, сьогодні в Києві, окрім президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоса, з візитом перебувають президенти Замбії, Сенегалу, Коморських Островів (президент яких очолює Африканський Союз), прем’єр-міністр Єгипту, МЗС Уганди.
До слова, про високу ракетну загрозу ще вранці 16 червня попереджала керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.
Наталія Гуменюк у коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наголошувала, що, попри зменшення вдвічі кількості ракетоносіїв у Чорному морі, на бойовому чергуванні з самого ранку перебував надводний ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами.
Джерело: Повітряні сили України