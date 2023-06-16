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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ обстреляла Киев ракетами во время визита африканских лидеров

ППО

16 июня в день визита в Киев африканских лидеров, армия РФ обстреляла столицу баллистическими и крылатыми ракетами типа Калибр.

Сначала около 10:50 на Север из Черного моря направились Калибры, а уже в половине двенадцатого в Воздушных силах сообщили об обстреле Киева и области баллистическими ракетами.

В столице один за другим раздавались взрывы.

В то же время в Киеве повреждений объектов и домов во время ракетной атаки удалось избежать.

Тем временем в одном из районов области подверглись разрушениям частные дома, после чего вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

На месте работают полицейские, медики и спасатели.

К слову, сегодня в Киеве, кроме президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса, с визитом находятся президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский Союз), премьер-министр Египта, МИД Уганды.

Завтра делегация планирует отправиться в Санкт-Петербург на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Киевская область
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