На Київ летять балістичні ракети: у столиці лунають вибухи

16 червня на Київ слідом за ракетами типу Калібр полетіли балістичні ракети.

Про загрозу повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У столиці тим часом один за одним лунають вибухи. Зокрема, вибух у Подільському районі Києва підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Близько 11:00 16 червня російські війська випустили крилаті ракети типу Калібр із Чорного моря.

Об 11:06 у Повітряних силах повідомили, що кілька ракет прямують на Північ. Про підвищену небезпеку повідомляв керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За кілька хвилин потому з’явилась інформація від КМВА, що в Київській області та на підступах до столиці працює протиповітряна оборона.

Потім у КМВА повідомили, що сили ППО працюють у самому Києві, а люди в усіх районах чують потужні вибухи.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

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