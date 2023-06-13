Под Коломией в ДТП погибли 5 человек — ГСЧС
В селе Ивановцы Коломыйской территориальной общины Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП, которое унесло жизни пяти людей.
Об этом сообщается на странице ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Информация о ДТП поступила в 22:13, на место происшествия сразу были направлены спасатели.
— Прибыв к месту вызова, сотрудники Службы спасения деблокировали тела четырех погибших из изувеченного салона автомобиля. Также погиб еще один пассажир, в отношении которого проводились реанимационные мероприятия. На месте происшествия чрезвычайники провели меры по отсоединению клемм аккумуляторной батареи транспортного средства с целью предотвращения возгорания, — говорится в сообщении.
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