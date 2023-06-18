Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Авто зім’яло, як бляшанку: у ДТП на Київщині загинула жінка, постраждало 4 дітей
Біля села Веселинівка Броварського району Київської області 34-річна кермувальниця Cherry виїхала на узбіччя та зіткнулася із деревом. В результаті ДТП є жертва та постраждалі.
Про це інформує поліція Київської області.
– Наслідки трагічні – жінка загинула, четверо пасажирів віком 5, 11, 14 та 15 років госпіталізовані до медичного закладу. Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Будьте свідомі та обережні! – йдеться у повідомленні.
До речі, раніше повідомлялось, що у селі Іванівці Коломийської територіальної громади Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП, яка забрала життя п’яти людей.
Джерело: Нацполіція
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