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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Херсоне “черные перевозчики” напали на волонтера, который бесплатно эвакуировал людей

В Херсоне “черные перевозчики” напали на волонтера, который бесплатно эвакуировал людей
Фото: МВД

В Херсоне в пятницу, 16 июня, двое “черных” перевозчиков напали на известного волонтера, который бесплатно перевозил людей с подтопленных территорий, и избили его.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что личности нападавших уже установили правоохранители.

— Сейчас с этими извергами разбирается полиция, зарегистрировано уголовное производство, — написал он в Telegram.

По словам Прокудина, нарушителями оказались мужчины, которые зарабатывают на пассажирских перевозках, пользуясь горем, которое постигло людей во время российской агрессии.

Сейчас с нападавшими работают правоохранительные органы. Зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство).

Начальник ОВА обратился к жителям Херсонщины с просьбой, чтобы люди не платили деньги тем, кто наживается на их беде. Он подчеркнул, что эвакуация проводится бесплатно.

Как известно, войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Война в Украине, Евакуація, Херсон
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