У Херсоні “чорні перевізники” напали на волонтера, який безкоштовно евакуйовував людей

У Херсоні у п’ятницю, 16 червня, двоє “чорних” перевізників напали на відомого волонтера, який безкоштовно перевозив людей із підтоплених територій, та побили його.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що особи нападників уже встановили правоохоронці.

— Нині з цими нелюдами розбирається поліція, зареєстровано кримінальне провадження, – написав він у Telegram.

За словами Прокудіна, порушниками виявилися чоловіки, які заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, яке спіткало людей під час російської агресії.

Наразі із нападниками працюють правоохоронні органи. Зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство).

Начальник ОВА звернувся до мешканців Херсонщини з проханням, щоб люди не платили гроші тим, хто наживається на їхній біді. Він наголосив, що евакуація проводиться безкоштовно.

Як відомо, війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

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