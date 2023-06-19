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Валентина Летяк, редактор ленты

После употребления наркотиков: в подъезде дома в Киеве нашли мертвыми двух 15-летних подруг

в Києві знайшли мертвими двох 15-річних подруг
Фото: Нацполиция

В Соломенском районе Киева на лестничной площадке многоэтажки по улице Уманской 17 июня обнаружили мертвыми двух 15-летних девушек.

Вероятной причиной смерти могли стать наркотики, поскольку, как выяснила полиция, накануне они попросили у знакомого ключи от его квартиры в этом доме, где употребляли психотропные вещества — соли PVP.

Здесь подруги остались до утра, а на следующий день их тела нашли в подъезде.

По факту смерти несовершеннолетних открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ею предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Полиция также задержала 46-летнего владельца квартиры. Против него открыто производство по факту предоставления помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних, согласно ч. 2 ст. 317 УКУ.

Смерть двох 15-річних дівчат у Києві

Ему уже объявлено подозрение и готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие сейчас также устанавливает, где и при каких обстоятельствах несовершеннолетние девушки приобрели наркотики.

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Источник: Нацполиция
Убийство, Київ, Наркотики, Смерть
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