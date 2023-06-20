Чиновнику КГГА вручили подозрение в деле о закрытых укрытиях

Директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку сообщили о подозрении. Его подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по делу о состоянии укрытий в столице.

По данным КГГА, в деле речь идет о вопросах фонда защитных сооружений, хранилищ и укрытий, в частности, трагедии в Деснянском районе, когда в результате вражеских обстрелов погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрытым.

В КГГА сообщили, что Ткачуку вручили подозрение на рабочем месте. Сейчас ему определяют меру пресечения.

Отмечается, что Ткачук и Департамент муниципальной безопасности сотрудничают со следствием, предоставляют доступ к запрашиваемой имеющейся документации. Чиновнику инкриминируют служебную халатность (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Следствие утверждает, что ненадлежащее исполнение Ткачуком служебных обязанностей, отсутствие с его стороны контроля за содержанием, состоянием готовности укрытий привели к гибели и травмированию людей на пороге закрытого укрытия в Деснянском районе Киева.

По результатам проверки, в Киеве из 4 655 защитных сооружений только 3 041 объект оказался пригодным для использования, часть из которых постоянно были закрыты.

Источник : КГГА

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