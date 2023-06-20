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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Посадовцю КМДА вручили підозру в справі про зачинені укриття

Посадовцю КМДА вручили підозру в справі про зачинені укриття
Фото: УНІАН

Директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку повідомили про підозру. Його підозрюють у неналежному виконанні службових обов’язків у справі про стан укриттів у столиці.

За даними КМДА, у справі йдеться про питання фонду захисних споруд, сховищ та укриттів, зокрема, трагедії в Деснянському районі, коли внаслідок ворожих обстрілів загинули люди, які не змогли потрапити в укриття, оскільки воно було зачинене.

У КМДА повідомили, що Ткачуку вручили підозру на робочому місці. Наразі йому визначають запобіжний захід.

Зазначається, що Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацюють зі слідством, надають доступ до запитуваної наявної документації. Посадовцю інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Слідство стверджує, що неналежне виконання Ткачуком службових обов’язків, відсутність з його боку контролю за утриманням, станом готовності укриттів призвели до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого укриття у Деснянському районі Києва.

За результатами перевірки, у Києві з 4 655 захисних споруд лише 3 041 об’єкт виявився придатним для використання, частина з яких постійно були зачиненими.

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Джерело: КМДА
Війна в Україні, Київ, КМДА, укриття
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