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Татьяна Забожко, редактор ленты

Пылало больше часа: на базе оккупантов под Бердянском произошел взрыв

Вибух
Фото: Pexels

Ориентировочно в 01:40 22 июня под оккупированным Бердянском Запорожской области произошел настолько громкий взрыв, что его слышали даже за 50 км в соседней Донецкой области.

В частности, о взрыве сообщали жители села Урзуф, отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Село Азовське на карті

Фото: Петр Андрющенко

По свидетельствам местных, попадание пришлось по базе отдыха Троянда в селе Азовское Бердянского района, где разместились оккупанты.

За пожаром, вспыхнувшим после прилета, люди наблюдали более часа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Бердянск, Взрыв, Донецкая область, Запорожская область
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