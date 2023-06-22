Пылало больше часа: на базе оккупантов под Бердянском произошел взрыв

Ориентировочно в 01:40 22 июня под оккупированным Бердянском Запорожской области произошел настолько громкий взрыв, что его слышали даже за 50 км в соседней Донецкой области.

В частности, о взрыве сообщали жители села Урзуф, отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По свидетельствам местных, попадание пришлось по базе отдыха Троянда в селе Азовское Бердянского района, где разместились оккупанты.

За пожаром, вспыхнувшим после прилета, люди наблюдали более часа.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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