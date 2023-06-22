Пылало больше часа: на базе оккупантов под Бердянском произошел взрыв
Ориентировочно в 01:40 22 июня под оккупированным Бердянском Запорожской области произошел настолько громкий взрыв, что его слышали даже за 50 км в соседней Донецкой области.
В частности, о взрыве сообщали жители села Урзуф, отмечает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По свидетельствам местных, попадание пришлось по базе отдыха Троянда в селе Азовское Бердянского района, где разместились оккупанты.
За пожаром, вспыхнувшим после прилета, люди наблюдали более часа.
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