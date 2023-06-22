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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Палало понад годину: на базі окупантів під Бердянськом стався вибух

Вибух
Фото: Pexels

Орієнтовно о 01:40 22 червня під поки що окупованим Бердянськом Запорізької області стався настільки гучний вибух, що його чули навіть за 50 км у сусідній Донецькій області.

Зокрема, про вибух повідомляли жителі села Урзуф, зазначає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Село Азовське на карті

Фото: Петро Андрющенко

За свідченнями місцевих, влучання прийшлося по базі відпочинку Троянда селі Азовське Бердянського району, де розмістились окупанти.

За пожежею, що спалахнула після прильоту, люди спостерігали понад годину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бердянськ, Вибух, Донецька область, Запорізька область
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Орест Дрималовський
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