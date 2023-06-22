Палало понад годину: на базі окупантів під Бердянськом стався вибух

Орієнтовно о 01:40 22 червня під поки що окупованим Бердянськом Запорізької області стався настільки гучний вибух, що його чули навіть за 50 км у сусідній Донецькій області.

Зокрема, про вибух повідомляли жителі села Урзуф, зазначає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За свідченнями місцевих, влучання прийшлося по базі відпочинку Троянда селі Азовське Бердянського району, де розмістились окупанти.

За пожежею, що спалахнула після прильоту, люди спостерігали понад годину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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