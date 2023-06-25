В Красилове верующие УПЦ МП кричали позор на панихиде по погибшему военному

В городе Красилов Хмельницкой области верующие Украинской православной церкви Московского патриархата кричали слово Позор военным и родственникам погибшего воина Вооруженных сил Украины, когда проходила панихида в храме.

Соответствующая видеозапись начала распространяться в социальных сетях. В СМИ пишут, что верующие УПЦ МП собрались на входе в храм, где проходила панихида по военным ВСУ.

Там они начали кричать на тех, кто выходил из помещения храма, а также выкрикивать Позор родственникам погибшего воина после панихиды по погибшему, которую проводила Православная церковь Украины.

На видео видно, что представители Московского патриархата, в частности, женщины в платках и молодые мужчины выстроились по коридору, а также кричали: мы не хотим ПЦУ.

Отмечается, что это событие произошло возле Воскресенского храма, настоятелем которого официально является Виталий Дунец, который отказывается переходить в Православную церковь Украины.

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