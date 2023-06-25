У Красилові віряни УПЦ МП кричали ганьба на панахиді за загиблим військовим
У місті Красилів Хмельницької області віряни Української православної церкви Московського патріархату кричали слово Ганьба військовим і родичам загиблого воїна Збройних сил України, коли тривала панахида у храмі.
Відповідний відеозапис почав поширюватися у соціальних мережах. У ЗМІ пишуть, що віряни УПЦ МП зібралися на вході до храму, де проходила панахида за військовим ЗСУ.
Там вони почали кричати на тих, хто виходив з приміщення храму, а також вигукувати Ганьба родичам загиблого воїна після панахиди за загиблим, яку проводила Православна церква України.
На відео видно, що представники Московського патріархату, зокрема, жінки у хустках та молоді чоловіки вишикувалися коридором, а також кричали: ми не хочемо ПЦУ.
Зазначається, що ця подія відбулася біля Воскресенського храму, настоятелем якого офіційно є Віталій Дунець, який відмовляється переходити до Православної церкви України.
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