РФ ударила по предприятию в Никополе: погибли двое работников, ранен мужчина
Российские войска ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, попав по частному предприятию. В результате атаки РФ погибли два человека.
Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. Отмечается, что из-за обстрела россиян убиты двое работников предприятия: 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.
Сообщается, что еще один 49-летний мужчина пострадал. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
По данным Днепропетровской ОВА, на объекте, который подвергся российскому обстрелу, зафиксированы разрушения. Сейчас последствия вражеской атаки уточняются.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко