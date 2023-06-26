РФ ударила по предприятию в Никополе: погибли двое работников, ранен мужчина

Российские войска ударили по Никополю из тяжелой артиллерии, попав по частному предприятию. В результате атаки РФ погибли два человека.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. Отмечается, что из-за обстрела россиян убиты двое работников предприятия: 51-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Сообщается, что еще один 49-летний мужчина пострадал. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

По данным Днепропетровской ОВА, на объекте, который подвергся российскому обстрелу, зафиксированы разрушения. Сейчас последствия вражеской атаки уточняются.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.