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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ вдарила по підприємству в Нікополі: загинуло двоє працівників, поранений чоловік

РФ вдарила по підприємству в Нікополі: загинуло двоє працівників, поранений чоловік

Російські війська вдарили по Нікополю з важкої артилерії, поціливши по приватному підприємству. Внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Зазначається, що через обстріл росіян вбито двоє працівників підприємства: 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.

РФ вдарила по підприємству в Нікополі: загинуло двоє працівників, поранений чоловік

Фото: Дніпропетровська ОВА

Повідомляється, що ще один 49-річний чоловік постраждав. У нього діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

За даними Дніпропетровської ОВА, на об’єкті, який зазнав російського обстрілу, зафіксовано руйнування. Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.

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