РФ вдарила по підприємству в Нікополі: загинуло двоє працівників, поранений чоловік
Російські війська вдарили по Нікополю з важкої артилерії, поціливши по приватному підприємству. Внаслідок атаки РФ загинуло двоє людей.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Зазначається, що через обстріл росіян вбито двоє працівників підприємства: 51-річну жінку та 50-річного чоловіка.
Повідомляється, що ще один 49-річний чоловік постраждав. У нього діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
За даними Дніпропетровської ОВА, на об’єкті, який зазнав російського обстрілу, зафіксовано руйнування. Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються.
Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.Юлія Захарченко