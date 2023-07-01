Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Происшествия Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты обстреляли прифронтовые села на Запорожье, есть погибший и раненые

Оккупанты обстреляли прифронтовые села на Запорожье, есть погибший и раненые

Сегодня во время вражеского обстрела села Малая Токмачка в Пологовском районе Запорожской области погиб 51-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В селе Преображенка двое пострадавших — 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

карта Мала Токмачка

Google Maps

Ночью 30 июня российские оккупанты атаковали Запорожье и область. Разрушениям в Запорожье подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

Фото: Юрий Малашко

Война в Украине, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Андрей Стрихарский: Молодежь будет играть важную роль в восстановлении Украины после победы
Андрій Стріхарський на форумі в Черкасах
Украина вскоре получит еще четыре танка Leopard 2 от Испании — премьер
Оккупанты обстреляли прифронтовые села на Запорожье, есть погибший и раненые
Не знаем, сколько людей закопано в Мариуполе: Зеленский о жертвах войны среди украинцев
Володимир Зеленський
Графика тренировок украинских пилотов на F-16 до сих пор нет: Зеленский упрекнул партнеров
винищувач F-16
Оккупанты могут дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи ее под контроль МАГАТЭ – Зеленский
Запорізька АЕС
Видео
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

Андрей Почтев
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
Оккупанты обстреляли прифронтовые села на Запорожье, есть погибший и раненые
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
Оккупанты обстреляли прифронтовые села на Запорожье, есть погибший и раненые
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
Оккупанты обстреляли прифронтовые села на Запорожье, есть погибший и раненые
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь