Оккупанты обстреляли прифронтовые села на Запорожье, есть погибший и раненые
Сегодня во время вражеского обстрела села Малая Токмачка в Пологовском районе Запорожской области погиб 51-летний мужчина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
В селе Преображенка двое пострадавших — 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Экстренные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Ночью 30 июня российские оккупанты атаковали Запорожье и область. Разрушениям в Запорожье подверглись объекты гражданской инфраструктуры.
Фото: Юрий Малашко
Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.Андрей Почтев