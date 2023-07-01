Окупанти обстріляли прифронтові села на Запоріжжі, є загиблий та поранені
Сьогодні під час ворожого обстрілу села Мала Токмачка у Пологівському районі Запорізької області загинув 51-річний чоловік.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
В селі Преображенка двоє постраждалих – 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Їм надається необхідна медична допомога.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
Уночі 30 червня російські окупанти атакували Запоріжжя та область. Руйнувань у Запоріжжі зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Фото: Юрій Малашко
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв