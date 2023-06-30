В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой

В Запорожье прогремели взрывы во время обстрела города со стороны России.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии в городе прогремел повторный взрыв.

В Воздушных силах предупредили, что Россия атакует город баллистическими ракетами. Перед этим также были сообщения, что на город летят вражеские дроны.

Сейчас власти города или области Запорожья не комментировали информацию о взрывах.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который этой ночью мониторит вражескую активность в воздухе, сообщил, что после взрывов в Николаеве Россия сосредоточилась на атаке Запорожья.

По его информации, Россия выпустила несколько залпов баллистических ракет С-300. Эту информацию не подтверждали в Воздушных силах, хотя и предупреждали о баллистической угрозе.

Узнать, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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