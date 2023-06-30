В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
В Запорожье прогремели взрывы во время обстрела города со стороны России.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии в городе прогремел повторный взрыв.
В Воздушных силах предупредили, что Россия атакует город баллистическими ракетами. Перед этим также были сообщения, что на город летят вражеские дроны.
Сейчас власти города или области Запорожья не комментировали информацию о взрывах.
В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который этой ночью мониторит вражескую активность в воздухе, сообщил, что после взрывов в Николаеве Россия сосредоточилась на атаке Запорожья.
По его информации, Россия выпустила несколько залпов баллистических ракет С-300. Эту информацию не подтверждали в Воздушных силах, хотя и предупреждали о баллистической угрозе.
Узнать, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.