Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
Ее искали 6 месяцев, а ДНК так и не совпала: дочь о гибели матери из-за удара по ТЦ Амстор в Кременчуге
Повалил на пол, ударил ногой в голову и лупил кулаками. В Белой Церкви мужчина избил работницу АЗС
Выдержит ли ЗАЭС взрыв и какие территории в зоне повышенного риска — радиобиолог
Запорожье, Муравейник, Москаленко: в Украине переименуют ряд населенных пунктов
Эксклюзив
Я кричала: Пожалуйста, останься дома! История женщины, которая потеряла мужа во время удара по ТЦ в Кременчуге
Происшествия Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой

В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Фото: Факти ICTV

В Запорожье прогремели взрывы во время обстрела города со стороны России.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии в городе прогремел повторный взрыв.

В Воздушных силах предупредили, что Россия атакует город баллистическими ракетами. Перед этим также были сообщения, что на город летят вражеские дроны.

Сейчас власти города или области Запорожья не комментировали информацию о взрывах.

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который этой ночью мониторит вражескую активность в воздухе, сообщил, что после взрывов в Николаеве Россия сосредоточилась на атаке Запорожья.

По его информации, Россия выпустила несколько залпов баллистических ракет С-300. Эту информацию не подтверждали в Воздушных силах, хотя и предупреждали о баллистической угрозе.

Узнать, где в Украине объявлена воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 492-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Отношение Запада к Украине может измениться по результатам наступления ВСУ — FT
ЗСУ на фронті
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Способны обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 км: что известно о немецких системах TRML-4D
В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Атака дронов по Николаеву: после падения обломков начался пожар
В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Нетаньяху объяснил, почему не хочет передавать Украине Железный купол
В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Видео
Путешествия
Водопады, термальные источники, зеленые усадьбы – как и где отдохнуть на Закарпатье

Где отдохнуть на Закарпатье, что посмотреть и какова стоимость усадьб – в материале.

Светлана Ковбиця, Карина Зуева
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков
В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Получили справку о сносе дома, но никаких работ не было: скандал в Ирпене
В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Ехал посмотреть на “нацистов”, а остался помогать ВСУ: история польского парамедика
В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.06.2023)
В Запорожье прогремели взрывы во время атаки баллистикой
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь