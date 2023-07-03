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Юлия Захарченко, редактор ленты

Новый скандал: охранник магазина заявил о “русскоязычном городе Киев”

Новый скандал: охранник магазина заявил о “русскоязычном городе Киев”
Фото: Факти ICTV

В Киеве на станции метро Лесная вспыхнул очередной языковой скандал. Охранник одной из сети магазинов заявил, якобы Киев — это русскоязычный город. Его заявления возмутили украинцев, на место вызвали полицию.

Соответствующую видеозапись начали распространять в социальных сетях. На кадрах можно увидеть часть разговора с мужчиной, который поддерживает РФ и считает столицу русскоязычным городом.

Журналистам рассказали в полиции Киева, что туда поехал наряд. Сообщается, что правоохранители проверят указанные факты.

Мужчина, которому удалось зафиксировать на видео диалог с охранником, предупредил того, что эти кадры увидят средства массовой информации, а Служба безопасности Украины будет заниматься этим делом.

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Новый скандал: охранник магазина заявил о “русскоязычном городе Киев”

Война в Украине, Київ, Киевская область, Мова, скандал
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