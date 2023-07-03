Новый скандал: охранник магазина заявил о “русскоязычном городе Киев”
В Киеве на станции метро Лесная вспыхнул очередной языковой скандал. Охранник одной из сети магазинов заявил, якобы Киев — это русскоязычный город. Его заявления возмутили украинцев, на место вызвали полицию.
Соответствующую видеозапись начали распространять в социальных сетях. На кадрах можно увидеть часть разговора с мужчиной, который поддерживает РФ и считает столицу русскоязычным городом.
Журналистам рассказали в полиции Киева, что туда поехал наряд. Сообщается, что правоохранители проверят указанные факты.
Мужчина, которому удалось зафиксировать на видео диалог с охранником, предупредил того, что эти кадры увидят средства массовой информации, а Служба безопасности Украины будет заниматься этим делом.
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк