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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Новий скандал: охоронець магазину заявив про “російськомовне місто Київ”

Новий скандал: охоронець магазину заявив про “російськомовне місто Київ”
Фото: Факти ICTV

У Києві на станції метро Лісова спалахнув черговий мовний скандал. Охоронець однієї з мережі магазинів заявив, нібито Київ – це російськомовне місто. Його заяви обурили українців, на місце викликали поліцію.

Відповідний відеозапис почали поширювати у соціальних мережах. На кадрах можна побачити частину розмову з чоловіком, який підтримує РФ і вважає столицю російськомовним містом.

Журналістам розповіли у поліції Києва, що туди поїхав наряд. Повідомляється, що правоохоронці перевірять зазначені факти.

Чоловік, якому вдалося зафіксувати на відео діалог з охоронцем, попередив того, що ці кадри побачать засоби масової інформації, а Служба безпеки України займатиметься цією справою.

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Новий скандал: охоронець магазину заявив про “російськомовне місто Київ”

Війна в Україні, Київ, Київська область, Мова, скандал
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