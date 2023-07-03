Новий скандал: охоронець магазину заявив про “російськомовне місто Київ”
У Києві на станції метро Лісова спалахнув черговий мовний скандал. Охоронець однієї з мережі магазинів заявив, нібито Київ – це російськомовне місто. Його заяви обурили українців, на місце викликали поліцію.
Відповідний відеозапис почали поширювати у соціальних мережах. На кадрах можна побачити частину розмову з чоловіком, який підтримує РФ і вважає столицю російськомовним містом.
Журналістам розповіли у поліції Києва, що туди поїхав наряд. Повідомляється, що правоохоронці перевірять зазначені факти.
Чоловік, якому вдалося зафіксувати на відео діалог з охоронцем, попередив того, що ці кадри побачать засоби масової інформації, а Служба безпеки України займатиметься цією справою.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк