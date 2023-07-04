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Валентина Летяк, редактор ленты

Российская артиллерия утром ударила по Херсону: двое погибших, повреждены дома

Обстріл Херсону 4 липня
Фото: Офис генпрокурора

4 июля около 06:00 российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. К сожалению, погибли двое местных жителей — мужчина и женщина. Данные о пострадавших уточняются.

В результате очередного военного преступления, совершенного военнослужащими РФ, также повреждены жилые дома.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

На месте попаданий вражеских снарядов продолжают работать правоохранители.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Новости Херсона, Російська агресія, Херсон
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