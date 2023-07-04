Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли мощные удары по позициям российских оккупантов, уничтожив по меньшей мере 770 захватчиков.
Потери РФ в войне на 04.07.2023:
- личного состава — около 231 030 (+770) человек ликвидировано,
- танков — 4059 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7908 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4252 (+32) ед,
- РСЗО — 647 (+6) ед,
- средств ПВО — 394 (+3) ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29) ед,
- крылатых ракет — 1264 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9) ед,
- специальной техники — 590 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Сухопутные войска
Источник: Генштаб ВСУ
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