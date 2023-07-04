ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли мощные удары по позициям российских оккупантов, уничтожив по меньшей мере 770 захватчиков.

Потери РФ в войне на 04.07.2023:

личного состава — около 231 030 (+770) человек ликвидировано,

танков — 4059 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7908 (+9) ед,

артиллерийских систем — 4252 (+32) ед,

РСЗО — 647 (+6) ед,

средств ПВО — 394 (+3) ед,

самолетов — 315 ед,

вертолетов — 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29) ед,

крылатых ракет — 1264 ед,

кораблей / катеров — 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9) ед,

специальной техники — 590 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Сухопутные войска

Источник : Генштаб ВСУ

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