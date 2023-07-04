Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
Срочно
В Хмельницкой области ночью работала наша ПВО — сбили Шахеды
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники

ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли мощные удары по позициям российских оккупантов, уничтожив по меньшей мере 770 захватчиков.

Потери РФ в войне на 04.07.2023:

  • личного состава — около 231 030 (+770) человек ликвидировано,
  • танков — 4059 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7908 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 4252 (+32) ед,
  • РСЗО — 647 (+6) ед,
  • средств ПВО — 394 (+3) ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29) ед,
  • крылатых ракет — 1264 ед,
  • кораблей / катеров — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9) ед,
  • специальной техники — 590 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 496-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Сухопутные войска

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В НАТО заявили, что Украина не получит истребители до завершения контрнаступления
Винищувачі F-16
РФ “засевает” поля минами для сдерживания контрнаступления ВСУ — разведка Британии
Мінне поле
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 04.07.2023
карта бойових дій 26.06.2023
В РФ боятся, что украинские военные будут форсировать Днепр — ISW
ЗСУ на фронті
Выплаты за погибших военных 2023: как получить, что понадобится и размер помощи
ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники
Видео
Общество
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый

Российская армия сосредоточила около 180 тыс. солдат в зоне ответственности восточной группировки войск ВСУ, из которых ориентировочно 120 тыс. оккупантов — на Лимано-Купянском направлении.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (03.07.2023)
ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (03.07.2023)
ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (03.07.2023)
ВСУ за сутки ликвидировали 770 оккупантов и 52 единицы тяжелой техники
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь