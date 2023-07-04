Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки

4 липня близько 06:00 російські окупанти обстріляли Херсон із артилерії. На жаль, загинули двоє місцевих жителів – чоловік та жінка. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Внаслідок чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями РФ, також пошкоджено житлові будинки.

Херсонська окружна прокуратури розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці влучань ворожих снарядів продовжують працювати правоохоронці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Офіс генпрокурора

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