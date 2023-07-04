Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки
4 липня близько 06:00 російські окупанти обстріляли Херсон із артилерії. На жаль, загинули двоє місцевих жителів – чоловік та жінка. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Внаслідок чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями РФ, також пошкоджено житлові будинки.
Херсонська окружна прокуратури розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
На місці влучань ворожих снарядів продовжують працювати правоохоронці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.