Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Обійнялись перед стрибком: мати з дитиною вчинила самогубство дорогою до Польщі
Як зробити електронний підпис в Приват24
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Акула п’ять разів вкусила туриста: у Єгипті чоловіка врятували дельфіни
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки

Обстріл Херсону 4 липня
Фото: Офіс генпрокурора

4 липня близько 06:00 російські окупанти обстріляли Херсон із артилерії. На жаль, загинули двоє місцевих жителів – чоловік та жінка. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Внаслідок чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями РФ, також пошкоджено житлові будинки.

Херсонська окружна прокуратури розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці влучань ворожих снарядів продовжують працювати правоохоронці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн  читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
ЗСУ за добу ліквідували 770 окупантів та 52 одиниці важкої техніки
Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки

Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Новини Херсону, Російська агресія, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Останні дні особливо врожайні: Данілов про контрнаступ ЗСУ
Олексій Данілов
Тривають важкі бої. ЗСУ мають успіх на Бахмутському напрямку – Генштаб
військові ЗСУ
РФ активізувала безпілотну розвідку: Гуменюк пояснила, у чому небезпека
Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки
Під Мелітополем окупанти масово мінують дороги та засіяні поля – ЦНС
Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки
Якщо РФ підірве ЗАЕС, то це торкнеться всього світу – адмірал НАТО
Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки
Відео
Суспільство
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий

Російська армія зосередила близько 180 тис. солдатів у зоні відповідальності східного угруповання військ ЗСУ, з яких орієнтовно 120 тис. окупантів – на Лимано-Куп’янському напрямку.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (04.07.2023)
Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (03.07.2023)
Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (03.07.2023)
Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (03.07.2023)
Російська артилерія вранці ударила по Херсону: двоє загиблих, пошкоджено будинки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь