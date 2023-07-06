Удар по Львову: у поліції відкрили провадження через зачинені укриття

Після обстрілу Львова 6 липня поліція області відкрила кримінальне провадження через зачинені в момент ракетного удару укриття.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Провадження розслідуватимуть за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – Залишення в небезпеці.

Кримінальне провадження відкрили після того, як до правоохоронців надійшла інформація про щонайменше 10 зачинених укриттів під час нічного обстрілу Львова.

– Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякі відповідальні особи так і не зробили. Винні мають бути притягнені до відповідальності, – гнівається Ігор Клименко.

Водночас, як повідомляв раніше керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький, поруч із будинком, у який влучила ракета, є укриття.

Воно в належному стані й на момент тривоги було відчинене.

– Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей. Дуже прикро, – наголосив Максим Козицький.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: регіональна журналістка Вікна-Новини Оксана Ясницька

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