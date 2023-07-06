Атака РФ по Белозерке и взрывы в оккупированной Макеевке: 498-й день войны

6 июля, 1:08

Глава МИД Польши пообещал “адекватно отреагировать”, если РФ атакует Запорожскую АЭС

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире программы BBC Newsnight, что если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, Польша отреагирует соответствующим образом.

— Это будет совершенно новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно, — сказал Збигнев Рау.

Он добавил, что использование этого вида оружия или обращение к такому шантажу со стороны РФ создадут совершенно новую ситуацию на местах в Украине.

— Но это также коснется значительной части территории НАТО. Так что это потребует адекватной реакции. И не ждите, что я вам расскажу, какой конкретно она будет, — заявил министр иностранных дел Польши.