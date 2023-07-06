Атака РФ по Белозерке и взрывы в оккупированной Макеевке: 498-й день войны
В Киеве возможна работа ПВО — ВС ВСУ
В Киеве и области возможна работа ПВО.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Военные призвали гражданское население находиться в укрытии.
В Сумской области существует угроза применения БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В Киеве ракетная опасность, РФ атакует Калибрами — КМВА
В Киеве существует ракетная опасность, жителей столицы призвали направляться в укрытие.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
— Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятные пуски крылатых ракет Калибр. Направляйтесь в укрытие, — сообщил он.
В Киеве и еще 8 областях тревога, существует опасность атаки ракетами
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщили в КГВА и Воздушных силах ВСУ.
— Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская — ракетная опасность, — говорится в сообщении военных.
Параллельно с этим, КМВА объявила воздушную тревогу в Киеве, а Киевская ОВА — в области.
Еще в четырех областях объявлена ракетная опасность — Воздушные силы
О ракетной опасности в Воздушных силах сообщили также для Днепропетровской и Кировоградской областей.
Впоследствии ракетная опасность также была объявлена в Черкасской и Полтавской областях.
Военные призвали находиться в укрытиях.
Также военные добавили, что курс ракет может меняться.
В направлении Николаевщины заметили ракеты Калибр — Ким
В направлении Николаевской области летят российские ракеты Калибр.
Об этом сообщил руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.
— Извините, калибры летят, — написал он.
Со временем он добавил, что ракеты пролетают над Снигиревкой Николаевской области на север.
Возможные пуски Калибров: в ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности для Юга
На Юге существует ракетная опасность.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сообщается, что сейчас вероятны пуски со стороны РФ крылатых ракет Калибр.
В ВС ВСУ призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Тем временем сирены включили в Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.
Глава МИД Польши пообещал “адекватно отреагировать”, если РФ атакует Запорожскую АЭС
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире программы BBC Newsnight, что если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, Польша отреагирует соответствующим образом.
— Это будет совершенно новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно, — сказал Збигнев Рау.
Он добавил, что использование этого вида оружия или обращение к такому шантажу со стороны РФ создадут совершенно новую ситуацию на местах в Украине.
— Но это также коснется значительной части территории НАТО. Так что это потребует адекватной реакции. И не ждите, что я вам расскажу, какой конкретно она будет, — заявил министр иностранных дел Польши.
На Запорожье и Днепропетровщине угроза атаки дронов — ВС ВСУ
В Запорожской и Днепропетровской областях существует угроза применения врагом ударных БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.