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Илья Нежигай, редактор ленты

Атака РФ по Белозерке и взрывы в оккупированной Макеевке: 498-й день войны

Атака РФ по Белозерке и взрывы в оккупированной Макеевке: 498-й день войны
6 июля, 2:01

В Киеве возможна работа ПВО — ВС ВСУ

В Киеве и области возможна работа ПВО.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Военные призвали гражданское население находиться в укрытии.

6 июля, 1:53

В Сумской области существует угроза применения БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

6 июля, 1:36

В Киеве ракетная опасность, РФ атакует Калибрами — КМВА

В Киеве существует ракетная опасность, жителей столицы призвали направляться в укрытие.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

— Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятные пуски крылатых ракет Калибр. Направляйтесь в укрытие, — сообщил он.

6 июля, 1:32

В Киеве и еще 8 областях тревога, существует опасность атаки ракетами

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщили в КГВА и Воздушных силах ВСУ.

— Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская — ракетная опасность, — говорится в сообщении военных.

Параллельно с этим, КМВА объявила воздушную тревогу в Киеве, а Киевская ОВА — в области.

6 июля, 1:30

Еще в четырех областях объявлена ракетная опасность — Воздушные силы

О ракетной опасности в Воздушных силах сообщили также для Днепропетровской и Кировоградской областей.

Впоследствии ракетная опасность также была объявлена в Черкасской и Полтавской областях.

Военные призвали находиться в укрытиях.

Также военные добавили, что курс ракет может меняться.

6 июля, 1:28

В направлении Николаевщины заметили ракеты Калибр — Ким

В направлении Николаевской области летят российские ракеты Калибр.

Об этом сообщил руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.

— Извините, калибры летят, — написал он.

Со временем он добавил, что ракеты пролетают над Снигиревкой Николаевской области на север.

6 июля, 1:10

Возможные пуски Калибров: в ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности для Юга

На Юге существует ракетная опасность.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что сейчас вероятны пуски со стороны РФ крылатых ракет Калибр.

В ВС ВСУ призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Тем временем сирены включили в Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

6 июля, 1:08

Глава МИД Польши пообещал “адекватно отреагировать”, если РФ атакует Запорожскую АЭС

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил в эфире программы BBC Newsnight, что если Россия нанесет удар по Запорожской АЭС, Польша отреагирует соответствующим образом.

— Это будет совершенно новая, совершенно новая ситуация. Так что мы отреагируем адекватно, — сказал Збигнев Рау.

Он добавил, что использование этого вида оружия или обращение к такому шантажу со стороны РФ создадут совершенно новую ситуацию на местах в Украине.

— Но это также коснется значительной части территории НАТО. Так что это потребует адекватной реакции. И не ждите, что я вам расскажу, какой конкретно она будет, — заявил министр иностранных дел Польши.

6 июля, 0:50

На Запорожье и Днепропетровщине угроза атаки дронов — ВС ВСУ

В Запорожской и Днепропетровской областях существует угроза применения врагом ударных БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Война в Украине
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