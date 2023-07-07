Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы

Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в регионе существует угроза применения ударных БпЛА врага.

Вместе с тем, сообщается, что взрывы, вероятно, связаны с работой противовоздушной обороны.

Власти Одесской области или военные пока не комментировали информацию о взрывах.

Посмотреть, где в Украине были включены сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.