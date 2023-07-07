Нуждается в проверкеИлья Нежигай, редактор ленты
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в регионе существует угроза применения ударных БпЛА врага.
Вместе с тем, сообщается, что взрывы, вероятно, связаны с работой противовоздушной обороны.
Власти Одесской области или военные пока не комментировали информацию о взрывах.
Посмотреть, где в Украине были включены сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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