Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Карта ветров в Украине: каким будет направление ветра в ближайшие дни
Физиология неумолима: экс-министр МВД Луценко покидает военную службу
Происшествия Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Илья Нежигай, редактор ленты

Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы

Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Фото: Факти ICTV

Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в регионе существует угроза применения ударных БпЛА врага.

Вместе с тем, сообщается, что взрывы, вероятно, связаны с работой противовоздушной обороны.

Власти Одесской области или военные пока не комментировали информацию о взрывах.

Посмотреть, где в Украине были включены сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Читайте также
Вечерняя атака дронов и визит Зеленского в Чехию: 499-й день войны
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы

Война в Украине, Взрыв, Одесская область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Николаевщине прогремели взрывы во время пролета дронов
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Лозунг, умноженный на ноль: Зеленский объяснил, что будет с русскоязычными украинцами после победы
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Вечерняя атака дронов и визит Зеленского в Чехию: 499-й день войны
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
В Румынии одобрили открытие центра для обучения украинских пилотов на F-16
винищувач F-16
Ждите хороших новостей: Резников обсудил с Остином новые виды боеприпасов для Украины
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Образование для украинцев в Польше: где и как учатся беженцы
освіта, викладач у школі
Суд на стороне активистов: в Протасовом Яру в Киеве должен быть беспрепятственный проход
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Вместе с атакой дронов в Одесской области раздались взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь