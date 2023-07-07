Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
Разом з атакою дронів в Одеській області пролунали вибухи
Під час повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в регіоні існує загроза застосування ударних БпЛА ворога.
Разом з тим, повідомляється, що вибухи, ймовірно, пов’язані з роботою протиповітряної оборони.
Влада Одеської області чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.
Переглянути, де в Україні були увімкнені сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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