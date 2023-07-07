Разом з атакою дронів в Одеській області пролунали вибухи

Під час повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в регіоні існує загроза застосування ударних БпЛА ворога.

Разом з тим, повідомляється, що вибухи, ймовірно, пов’язані з роботою протиповітряної оборони.

Влада Одеської області чи військові наразі не коментували інформацію про вибухи.

Переглянути, де в Україні були увімкнені сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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