Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
Самой младшей погибшей было 32 – Козицкий об ударе по Львову
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Угроза применения баллистики: в Запорожье прогремел мощный взрыв

Вибух
Фото: Факти ICTV

В полдень 7 июля в Запорожье раздался мощный взрыв.

Об этом с места событий сообщают местные жители.

В данный момент в небо поднимается дым.

Карта повітряних тривог 7 липня 2023

Сообщение о взрыве поступило одновременно с объявлением воздушной тревоги.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Запорожская область, в частности, находится под угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Запорожье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Недостаток воды коснется полмиллиона граждан Запорожской области – Федоров
Іван Федоров
Обстрел Запорожской области ракетами, артиллерией и РСЗО: ранены трое мужчин
Обстріл Запорізької області
Останется Запорожьем: Нацкомиссия передумала переименовывать город
Угроза применения баллистики: в Запорожье прогремел мощный взрыв
Обстрел Запорожья и области: разрушены объекты гражданской инфраструктуры, есть погибшие
Обстріл Запорізької області 30 червня 2023
РФ ночью атаковала окрестности Запорожья: одна женщина ранена
Вибух
Видео
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе

Черное море в Одессе закрыто для купания: на побережье все еще гниет камыш, принесенный течением из Херсона. Впрочем, на пляжах все равно полно людей. Некоторые даже купаются.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (07.07.2023)
Угроза применения баллистики: в Запорожье прогремел мощный взрыв
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (07.07.2023)
Угроза применения баллистики: в Запорожье прогремел мощный взрыв
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (07.07.2023)
Угроза применения баллистики: в Запорожье прогремел мощный взрыв
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 09:30 (07.07.2023)
Угроза применения баллистики: в Запорожье прогремел мощный взрыв
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь