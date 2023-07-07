Татьяна Забожко, редактор ленты
Угроза применения баллистики: в Запорожье прогремел мощный взрыв
В полдень 7 июля в Запорожье раздался мощный взрыв.
Об этом с места событий сообщают местные жители.
В данный момент в небо поднимается дым.
Сообщение о взрыве поступило одновременно с объявлением воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Запорожская область, в частности, находится под угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 499-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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