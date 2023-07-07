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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Загроза застосування балістики: у Запоріжжі прогримів потужний вибух

Вибух
Фото: Факти ICTV

Опівдні 7 липня в Запоріжжі пролунав потужний вибух.

Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

Наразі в небо здіймається дим.

Карта повітряних тривог 7 липня 2023

Повідомлення про вибух надійшло одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Запорізька область, зокрема, перебуває під загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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