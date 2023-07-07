Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Загроза застосування балістики: у Запоріжжі прогримів потужний вибух
Опівдні 7 липня в Запоріжжі пролунав потужний вибух.
Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.
Наразі в небо здіймається дим.
Повідомлення про вибух надійшло одночасно з оголошенням повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Запорізька область, зокрема, перебуває під загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 499-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео