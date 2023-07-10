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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ викрила колишнього комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання “ЛДНР”

СБУ викрила колишнього комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання “ЛДНР”
Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на колишнього народного депутата від забороненої “Комуністичної партії України”, який підтримав збройну агресію РФ проти нашої держави.

Про це повідомляють у пресслужбі відомств. 

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він був одним з організаторів звернення так званої “Міжнародної спілки радянських офіцерів” до президента країни-агресора.

У цьому “листі” його підписанти просили очільника кремля визнати “суверенітет” тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім того, протягом 2017-2019 років колишній нардеп брав активну участь у масових антиукраїнських заходах у Москві та агітував за “приєднання” захопленої частини сходу України до РФ. Також він виступав за офіційне введення на територію нашої держави військ Росії.

Після 24 лютого 2022 року фігурант очікував на “бліцкриг” росіян і швидку окупацію Києва, про що неодноразово розповідав серед оточуючих.

Також він підбурював своїх знайомих допомагати російським окупантам у разі захоплення столичного регіону.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено заборонену комуністичну літературу і прокремлівські друковані видання.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

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