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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину

Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Фото: Нацполиция

В лесном массиве вблизи села Рудня-Хочинская, находящегося в приграничной зоне Житомирской области, на мине подорвался автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Житомирской области.

Отмечается, что семья на собственном авто поехала на заминированную территорию в лесной массив собирать чернику, игнорируя предупреждающие знаки и ограничительные ленты.

В полиции сообщают, что перед знаком “Въезд запрещен” и “Стоп, мины!” мужчина высадил свою семью. Сам же поднял шлагбаум и двинулся дальше. На грунтовой дороге на запрещенной территории автомобиль наехал на мину. После этого произошел взрыв. На месте инцидента погиб 23-летний водитель.

Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
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В полиции призывают жителей области соблюдать правила безопасности.

— В частности, в Житомирской области разрешено посещать леса, кроме территорий, которые в 20 км от границы с Беларусью, и местностей, которые были оккупированы. Запрещено посещение заповедников области, закрытых водоемов, расположенных рядом с объектами критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Житомирская область, Минирование
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