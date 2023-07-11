Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
В лесном массиве вблизи села Рудня-Хочинская, находящегося в приграничной зоне Житомирской области, на мине подорвался автомобиль.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Житомирской области.
Отмечается, что семья на собственном авто поехала на заминированную территорию в лесной массив собирать чернику, игнорируя предупреждающие знаки и ограничительные ленты.
В полиции сообщают, что перед знаком “Въезд запрещен” и “Стоп, мины!” мужчина высадил свою семью. Сам же поднял шлагбаум и двинулся дальше. На грунтовой дороге на запрещенной территории автомобиль наехал на мину. После этого произошел взрыв. На месте инцидента погиб 23-летний водитель.
В полиции призывают жителей области соблюдать правила безопасности.
— В частности, в Житомирской области разрешено посещать леса, кроме территорий, которые в 20 км от границы с Беларусью, и местностей, которые были оккупированы. Запрещено посещение заповедников области, закрытых водоемов, расположенных рядом с объектами критической инфраструктуры, — говорится в сообщении.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк