Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну

У лісовому масиві поблизу села Рудня-Хочинська, розташованому в прикордонній зоні Житомирської області, на міні підірвався автомобіль.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Житомирській області.

Зазначається, що родина на власному авто поїхала на заміновану територію до лісового масиву збирати чорниці, ігноруючи попереджувальні знаки та обмежувальні стрічки.

В поліції повідомляють, що перед знаком “В’їзд заборонено” та “Стоп, міни!” чоловік висадив свою родину. Натомість сам підняв шлагбаум і рушив далі. На ґрунтовій дорозі на забороненій території авто натрапило на міну. Після цього стався вибух. На місці інциденту загинув 23-річний водій.

У поліції закликають жителів області дотримуватися правил безпеки.

– Зокрема, на Житомирщині дозволено відвідувати ліси, окрім територій, які за 20 км від кордону з Білоруссю, та місцевостей, які були окуповані. Заборонено відвідування заповідників області, закритих водойм, розташованих поруч об’єктів критичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

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